Sahte Diploma Davasında Tahliye Edilen 5 Sanık Yeniden Tutuklandı

Güncelleme:
Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 199 kişinin yargılandığı davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklar Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
