Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp bir AVM'de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan F.A. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı