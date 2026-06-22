Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı