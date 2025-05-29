Sahte alıcılar 4 küçükbaş hayvanı çalıp kaçtı: Jandarma yakalandı

Sabıkalı dolandırıcılar kapılarına gelen jandarma ekiplerine küfürler savurdu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde satın alma bahanesiyle 65 yaşındaki adamın 4 küçükbaş hayvanı alıp kaçan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. 'Dolandırıcılık' suçundan aranma kayıtları olan ve jandarmayı adreslerine gören şüpheliler, ekiplere küfürler savurdu. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca'nın Hacımercan Mahallesi'nde ikamet eden T.D. 4 adet küçükbaş hayvanı 50 bin TL karşılığında, ismini bilmediği iki şahsa sattı. Hayvanları teslim alan şahıslar, mavi renkli bir araca yükledikten sonra parayı ödemeden olay yerinden ayrıldı. Hayvan sahibinin ihbarı üzerine ise jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 11 farklı iş yeri güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemleri görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmada ekipleri, olayın şüphelileri M.C. ve G.C. isimli şahsı ve hayvanları Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir adrese gittiklerini tespit etti. Ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda 4 küçükbaş hayvan ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda "Dolandırıcılık" suçundan aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. ve G.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.