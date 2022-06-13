Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi

Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya-Yeşilköy sahil hattında yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midyeye el konuldu.

Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya- Yeşilköy sahil hattında yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midyeye el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya-Yeşilköy sahil hattında kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ile birlikte ayrıca, 1 midye toplama filesine, 50 kullanılmamış midye çuvalına ve 1 şamandıra da el konuldu. Canlılığını koruyan midyeler, ekipler tarafından tekrar denize bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece İstanbul Yeşilköy 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title