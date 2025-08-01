Sahil Güvenlik Ekipleri Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, feribot iskelesi bacağında mahsur kalan kediyi kurtarmak için operasyon düzenlendi. Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) tarafından kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'de Gestaş Feribot İskelesi mendirek bacağında mahsur kalan bir kediyi gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Timi 5 Komutanlığı personeli gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kediyi kurtarmak için suya giren ekipler hayvanı sağ şekilde mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan kedi kontrol amaçlı olarak itfaiye ekiplerine teslim edildi. - ÇANAKKALE