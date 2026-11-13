Sahil Güvenlik Didim'de 10 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçılık şüphelisini yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözetleme aracı tarafından karada tespit edilen 10 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Mavişehir mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (Deniz-092) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 9 Afganistan, 1 Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, 3 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı