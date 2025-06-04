Sahibinden Kaçan Kurbanlık Dana Fabrika Bahçesinde Görüntülendi

Sahibinden Kaçan Kurbanlık Dana Fabrika Bahçesinde Görüntülendi
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Sahibinden Kaçan Kurbanlık Dana Fabrika Bahçesinde Görüntülendi
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Esenyurt'ta sahibinden kaçan kurbanlık bir dana, uzun süre fabrikaların bahçesinde dolaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dana, daha sonra sahibi tarafından yakalandı.

Sahibinden kaçan kurbanlık dana böyle görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta sahibinden kaçan kurbanlık dana, uzun süre fabrikaların bahçesinde gezdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. Kurban bayramına günler kala hayvanları evlerine getiren vatandaşlar, elinden kaçırdığı kurbanlıkları yakalamaya uğraştı. Sahibinden kaçan bir inek ise uzun süre fabrikaların bahçelerinde gezerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurbanlığın bir süre sonra sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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