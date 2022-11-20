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Yer: Kayseri! Kendisine yardıma gelen polis ve bekçileri bıçakladı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 1'i bekçi 3'ü polis olmak üzere personeli bıçaklayan saldırgan şahıs etkisiz hale getirildi.

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T. için ailesi ambulans istedi. İddiaya göre İ.T., adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İ.T. müdahaleye gelen bekçi Fatih D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.'yi bıçakladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken sağlık ekipleri ise yaralı personelleri ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi 3'ü polis 4 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Boğazından bıçaklanan bekçi Fatih D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hastaneye gelen bazı meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi 3'ü polis 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler

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