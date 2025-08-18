Safranbolu'da Tehlikeli Sürüş İfadeleri Kamerada

Safranbolu'da Tehlikeli Sürüş İfadeleri Kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, trafikte sürekli şerit değiştirerek ilerleyen araçlar, diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşürdü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, trafikte sürekli şerit değiştirerek ilerleyen ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Safranbolu-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halinde olan bazı sürücüler, trafiğe rağmen art arda şerit değiştirerek ilerledi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, araçların kısa süre içinde defalarca şerit değiştirdiği, diğer sürücülerin ise tehlikeli manevralardan dolayı ani fren yapmak zorunda kaldığı anlar yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
