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Safranbolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilin yardımına itfaiye ekipleri zamanında yetişti. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Alev alan otomobilin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Kirkille Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Çağrı Öztürk idaresindeki 78 AAP 021 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü yolun kenarına bıraktığı aracı terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatılırken aracın kiralık olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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