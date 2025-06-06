Safranbolu'da Park Halindeki Minibüs Yangın Çıkardı

Safranbolu'da Park Halindeki Minibüs Yangın Çıkardı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, minibüste maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı. Alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Park halindeki şehiriçi yolcu minibüsü belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşlar araca yangın tüpü ile müdahalede bulunarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler ksıa sürede söndürülürken, yangın sonucu minibüste maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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