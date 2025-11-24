Safranbolu'da Mutfakta Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Osman Mutlu'ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktan gelen sesler üzerine uyanan Mutlu çifti yangını fark ederek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK