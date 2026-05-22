Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, kavşaktan geçiş yapan başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar ile diğer sürücüler, araçlarından inerek kazazedelere yardım etti. Öte yandan kaza anı, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışığa rağmen kavşağa giren hafif ticari aracın diğer araca çarptığı anlar ile kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların yardıma koşması yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı