Safranbolu'da Ayakkabılıkta Gizlenen Zehirli Yılan Panic Yarattı

Safranbolu'da Ayakkabılıkta Gizlenen Zehirli Yılan Panic Yarattı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin girişindeki ayakkabılıkta bulunan zehirli engerek yılanı, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Ekipler, yılanı doğaya salmadan önce su vererek uğurladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde bir evin girişindeki ayakkabılıkta gizlenen zehirli engerek yılanı paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Safranbolu İtfaiyesi ekipleri, dikkatli bir operasyonla yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Olay, Sümbül Sokak'ta bulunan bir konutta meydana geldi. Evin giriş kapısında yer alan ayakkabılıkta yılanı fark eden ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ayakkabılık arkasına saklanmış halde bulunan engerek yılanını özel ekipmanlarla kontrollü bir şekilde yakaladı.

İtfaiye erleri, Türkiye'nin en tehlikeli yılan türlerinden biri olan ve zehriyle ciddi sağlık problemlerine yol açabilen engerek yılanını doğaya salmadan önce su verdi. Ekipler, yılanı "Hadi güle güle, yolun açık olsun" sözleriyle uğurlayarak doğaya bıraktı.

Safranbolu İtafiyesi, yaz aylarında sıcak hava ve doğaya yakın yaşam alanlarının bu tür sürüngenlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasına neden olabileceğini belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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