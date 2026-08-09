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Safranbolu'da çatı yangını kontrol altına alındı

Safranbolu'da çatı yangını kontrol altına alındı
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Eski Çarşı bölgesinde meydana geldi. Üç katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında evin çatısında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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