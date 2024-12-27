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Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdi

Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdi
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İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında iş insanı Sadettin Saran, savcılıkta ifade verdi. Saran, ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.

İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

RTÜK YASADIŞI BAHİS CEZASI VERMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Saadettin Saran'ın sahibi olduğu S Sport ve S Sport Plus platformları aracılığıyla yasadışı bahis reklamı yapıldığını belirterek, Saran'a ait kanallara 'yasa dışı bahis reklamı' cezası vermişti. İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinin yayıncısı olan kurum, reklam panolarında yer alan yasa dışı bahis reklamlarını kendi iradeleri ile yayınlayamadıklarını belirtmiş ve geçici süre ile bu liglerin yayınını durdurma kararı almıştı.

SAADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Öte yandan Saadettin Saran'ın gözaltına alındığına dair çıkan haberlerle ilgili Saran Group'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saadettin Saran'ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır. Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır" denildi.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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