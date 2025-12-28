Haberler

Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde toplu infaz gerçekleştiren yetkiliye idam cezası

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, Şakir Gafur el-Duri'yi Kürtlere yönelik Enfal Operasyonu kapsamında toplu infazlara katılmasından dolayı idam cezasına çarptırdı. Karar, infazlarda çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da hedef alındığı belirtilerek açıklandı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde "Güvenlik Generali" olarak görev yapan Şakir Gafur el-Duri, Kürtlere yönelik "Enfal Operasyonu" kapsamında toplu infazlarda oynadığı rol nedeniyle idam cezasına çarptırıldı.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde "Güvenlik Generali" olarak görev yapan gözaltındaki Şakir Gafur el-Duri hakkında idam kararı verdi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, idam kararının El-Duri'nin "Enfal Operasyonu" olarak adlandırılan, Barzani bölgesindeki Kürt halkına yönelik toplu infazlara katılması ve bu infazları bizzat gerçekleştirmesi nedeniyle verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, El-Duri'nin de bir parçası olduğu bu infazlarda çocuk, kadın, yaşlı ve gençlerin hedef alındığı ve söz konusu katliamlara ait toplu mezarlardan birinin Anbar vilayetine bağlı Saklaviyye bölgesinde bulunduğu kaydedildi.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Ocak ayında, aralarında El-Duri'nin de bulunduğu devrik Saddam rejimi unsurlarından oluşan suçluların yakalandığı duyurmuştu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
