Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. İniş yapmak üzere alçalan bir uçağın pilotu pistte tavşan görünce durumu hava trafik kontrolörlerine bildirdi. Pistte yapılan incelemeler dolayısıyla uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde tavşan paniği yaşandı. İniş için alçalan uçağın pilotu, pistte gezen tavşanı fark etti. Pilotun durumu telsizle kuleye bildirmesi üzerine hava trafik kontrolörü, pistte kontroller yapılmasını istedi.
UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ
Bu sırada iniş yapmak için hazırlanan Pegasus Havayolları'nın Ercan- İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.
TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI
Pilotun pistte tavşan gördüğünü rapor etmesi üzerine hava trafik kontrolörünün, "Efendim tavşanı gördüğünüz lokasyonu tahmini söylerseniz orada kontrol yaptıralım" sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı. Yapılan incelemelerin ardından hava trafiği normale döndü.