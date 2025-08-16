Ryazan'daki Fabrikada Patlama: 11 Ölü, 130 Yaralı

Ryazan'daki Fabrikada Patlama: 11 Ölü, 130 Yaralı
Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Olay, bir yangın sonrası gerçekleşti ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı belirtildi. Fabrikada ne üretildiği bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
