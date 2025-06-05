Ryanair Uçağı Hava Koşulları Nedeniyle Acil İniş Yaptı, 9 Yaralı

Ryanair Uçağı Hava Koşulları Nedeniyle Acil İniş Yaptı, 9 Yaralı
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Ryanair'a ait Berlin-Milano seferini gerçekleştiren uçak, şiddetli türbülans nedeniyle acil iniş yaptı. Olayda 1'i mürettebat 9 kişi yaralandı.

Ryanair havayollarına ait Berlin- Milano seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının olumsuz hava koşulları nedeniyle yaptığı acil iniş sırasında 9 kişi yaralandı.

İrlanda'nın düşük bütçeli havayolu Ryanair'ın Berlin- Milano seferini gerçekleştiren uçak kalkıştan kısa bir süre sonra acil inişe geçti. Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan şiddetli türbülansın ardından Almanya'nın Münih kentine 115 kilometre mesafedeki Memmingen kentine acil iniş yaptı. Alman polisi, şiddetli türbülans sırasında uçakta bulunan 1'i mürettebat 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Başından yaralanan bir kadın yolcu ile 2 yaşındaki çocuğun yanı sıra 59 yaşında bir kadın yolcu tedavi için hastaneye sevk edilirken diğer yaralıların tedavisinin olay yerinde yapıldığı aktarıldı.

Ryanair tarafından yapılan açıklamada ise uçağın kaptanının acil iniş gerçekleştirmeden önce tıbbi yardım talebinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada olaydan etkilenenlerden özür dilenirken yolcuların Milano'ya ulaştırılması için ek sefer düzenlediği bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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