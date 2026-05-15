Rusya ve Ukrayna, 205'er savaş esirini takas etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak 205'er savaş esirini takas edildiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla bu ayın başlarında varılan ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak 205'er savaş esirini takas etti. Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerinin Belarus'ta bulunduğunu ve gerekli desteğin sağlandığını belirtti. Moskova, takasın Birleşik Arap Emirlikleri tarafından arabuluculuk yoluyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ukrayna da savaş esirlerinin iadesini doğruladı.

Rusya-Ukrayna Trump'ın arabuluculuğuyla varılan anlaşmanın bir parçası olarak bu ayın başlarında bin askeri takas etmeyi kabul etmişti. - MOSKOVA

