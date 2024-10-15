Üye Girişi
Haberler

Rusya, Norveç'teki Konsolosluk Personelini İkiye Düşürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği, Norveç'teki konsolosluk personeli sayısını 17 Ekim'e kadar 2'ye düşüreceğini açıkladı. Bu karar, Norveç'in önceki diplomatik personel azaltımına yanıt niteliği taşıyor.

Rusya'nın Norveç'teki büyükelçiliği ülkedeki konsolosluk personeli sayısını 2'ye düşüreceğini açıkladı.

Rusya, Norveç'teki diplomatik temsilci sayısını azaltıyor. Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Norveç makamlarının talebi üzerine ülkedeki konsolosluk personeli sayısının 17 Ekim'e kadar 2'ye düşürüleceği belirtildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, bu kararın diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili olmadığı ifade edilerek, her iki ülkede de diplomatik bir varlık sağlamak için Rusya ile diyalog kurulduğu kaydedildi.

Norveç yönetimi, Nisan 2023'te Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'ndeki 15 personeli artan istihbarat tehdidi nedeniyle istenmeyen kişi ilan etmişti. Rusya ise Norveç'in kararını "son derece düşmanca bir adım" olarak nitelendirmişti. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

AK Parti yasa teklifine gelen tepkiler sonrası geri adım attı

 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı vurularak etkisiz hale getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Ekim hangi burç? 15 Ekim hangi burç ve özellikleri? DISCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim Discord ne zaman açılacak? ŞOK AKTÜEL16 - 22 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İUP (TYP) maaş sorgulama ekranı! Maaş ödeme tarihleri belli oldu mu? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? MEB 9 gün ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 15 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın kaç yaşında ve nereli? Semih Yalçın'ın biyografisi! ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: ÖMK ne zaman yürürlüğe girecek, TBMM'den geçti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.