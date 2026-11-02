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Rusya'nın Zaporijya'da insani yardım okuluna saldırısında 24 kişi öldü

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Rusya'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlediği hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya Belediye Başkan Vekili Kharchenko 27 kişinin kayıp olduğunu, Zelenskiy sığınağa 9 bomba atıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlediği saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), saldırıda 2'si arama kurtarma görevlisi olmak üzere toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin ilk olarak insani yardım dağıtımı için kullanılan köydeki bir okula hava saldırısı düzenlediğini, ardından ikinci bir saldırı düzenleyerek insanların toplandığı sığınağa doğrudan 9 bomba daha attığını aktardı. Zelenskiy, "Ruslar, Komyshuvakha'da yaşamaya devam eden bölge sakinlerinin her hafta tam da orada yardım aldığını bilmiyor olamaz. Bu saldırı, Rusya'nın gerilimi azaltmak ya da gerçek anlamda adaleti sağlamak istemediğinin bir başka kanıtı" dedi.

Zaporijya Belediye Başkan Vekili Regina Kharchenko, saldırıda 27 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Zaporijya polisi de, polis ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin enkaz altında kaldığı düşünülen bölge sakinlerine ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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