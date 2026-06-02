Rusya'nın Ukrayna saldırılarında can kaybı 17'ye yükseldi

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna genelinde füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılarda can kaybı 17'ye yükseldi.

Dnipro Bölge Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Ganzha, Rus saldırısı nedeniyle bölgede ölenlerin sayısının ikisi çocuk olmak üzere 11'e yükseldiğini belirtirken, 37 kişinin de yaralandığını aktardı. Kiev'de ise can kaybının 6'ya yükseldiği öğrenildi.

"Ukrayna'ya karşı 8 Zircon füzesi kullanıldı"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın toplam 656 İHA ve 73 füze fırlattığını, bu füzeler arasında 33 balistik füze ve 8 Zircon hipersonik füzenin de bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, 11'i balistik olmak üzere 40 füzenin ve 602 İHA'nın düşürüldüğü veya etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya karşı 8 Zircon füzesi kullanıldı. Bu, muhtemelen bu özel füze tipinin tek bir eş zamanlı saldırıda en yüksek sayıda kullanıldığı durumdu" dedi.

"Hipersonik hava balistik füzeleri de dahil olmak üzere uzun menzilli silahlarla geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların Ukrayna'nın daha önceki saldırılarına "misilleme" olduğunu belirtildi. Açıklamada, "Dün gece, Kiev rejiminin terörist eylemlerine karşılık olarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri, hipersonik hava balistik füzeleri de dahil olmak üzere uzun menzilli hava, kara ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla, Kiev, Zaporijya, Harkov ve Dnipropetrovsk'un yanı sıra Poltava, Hmelnitski ve Sumy bölgelerinde savunma sanayi işletmelerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerine ve askeri hava üslerine yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının hedeflerine ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler vuruldu" denildi. - KİEV

