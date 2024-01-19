Rusya'nın saldırısında Ukrayna'ya ait dronun petrol depolama tesisine düşmesi sonucu yangın çıktı

Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Alexander Bogomaz, etkisiz hale getirilen Ukrayna'ya ait dronun parçalarının petrol depolama tesisine düşmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna, kuzey sınırındaki Rus kentini hedef aldı. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada, Klintsy kentinde Ukrayna'ya ait bir dronun etkisiz hale getirildiğini ancak dron parçalarının petrol tesisine isabet ettiğini söyledi. Tesisteki 4 tankta yangın çıktığını ifade eden Bogomaz, 140 itfaiyecinin alevlere müdahale ettiğini belirtti. Bogomaz, 32 tesis çalışanının tahliye edilerek geçici barınma merkezine yerleştirildiğini ifade etti. - MOSKOVA