Rusya'nın Omsk Bölgesinde Doğal Gaz Boru Hattında Patlama

Güncelleme:
Omsk bölgesindeki Rostovka köyünde bulunan doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama, amatör kameralar tarafından kaydedildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, uzmanlar patlamanın nedenini araştırıyor.

Rusya'nın Omsk bölgesindeki doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Rusya'nın Omsk bölgesine bağlı Rostovka köyündeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. O anlar amatör kameralara yansırken, bölgeden alev topu yükseldi. Omsk Valisi Vitaly Khotsenko yaptığı açıklamada, "Uzmanlar, boru hattının yeraltı bölümünde meydana gelen kazayı araştırıyor. Omsk Bölgesi ve bölgemizdeki diğer yerleşim yerlerinde yaşayanlar herhangi bir tehlike altında değil" ifadelerini kullandı. Patlamada can kaybı veya yaralanan olmadı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - OMSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
