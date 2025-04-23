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Rusya'nın Marhanets Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Marhanets Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya ordusu, Ukrayna'nın Marhanets kentine düzenlediği İHA saldırısında bir otobüse isabet eden kamikaze İHA sonucu 9 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Marhanets kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu bir otobüsteki 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Marhanets kentine kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini, İHA'nın şirket çalışanlarını taşıyan bir otobüse isabet ettiğini belirtti. Vali Lysak, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını aktardı. - DNİPRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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