Polonya Dışişleri Bakanlığı: "Rus bombardımanında Odessa konsolosluk binamız hasar gördü"

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği bombardımanda Polonya'nın Odessa Konsolosluğu binasının hasar gördüğünü açıkladı. Çalışanlardan yaralanan olmazken, konsolosluğun ise faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırıda Polonya konsolosluğu hasar gördü. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, "Bir Rus terörü gecesi daha. Gece bombardımanı sonucunda Odessa'daki Polonya konsolosluğu hasar gördü. Çalışanlarımızdan hiç kimse yaralanmadı. Ukrayna'da görev yapan tüm Dışişleri Bakanlığı ekibimize büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, Odessa Konsolosluğu'nun hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

"Yıkımların çoğu kamu ve konut altyapısında"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 300'e yakın insansız hava aracı, 18 balistik füze ve 7 seyir füzesi ile saldırdığını belirtti. "Saldırıların başlıca amacı yine enerji altyapımızdı, elektrik santralleri ve trafo merkezleri. Maalesef ki yıkımların çoğu kamu ve konut altyapısını etkiledi" ifadelerini kullanan Zelenskiy, söz konusu saldırıların Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmemesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. - VARŞOVA