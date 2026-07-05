Rusya, cenaze teslimi için önerdiği ateşkesi Ukrayna'nın reddettiğini öne sürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kostiantynivka'da cenaze teslimi için önerdikleri ateşkesin Ukrayna tarafından reddedildiğini açıkladı.

Rusya, geçtiğimiz cuma günü Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip olan Kostiantynivka'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasının ardından bölgede çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus birliklerinin nihayet Kostiantynivka kasabasını kontrol altına alması ve buradaki çatışmaların durdurulmasının ardından kasabada bulunan Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesine yönelik insani bir girişim önerdi" açıklamasını yaptı.

Kostiantynivka ve çevresinde 6 saatlik ateşkes önerisinin Ukrayna tarafından reddedildiğini ifade eden Bakanlık, ateşkesi kabul etmeyen Ukrayna'nın ölen askerleri "tek kullanımlık malzeme" olarak gördüğünü savundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı