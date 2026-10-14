Rusya, Japon gazeteci Yuki Imai'nin 12 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi

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Rusya, Moskova'nın savunma kapasitesine ilişkin bilgileri Tokyo için topladığı iddiasıyla Japon gazeteci Yuki Imai'yi gözaltına alırken, gazetecinin 12 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Rusya ile Japonya arasında, egemenlik anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları nedeniyle yaşanan gerilim sürerken Moskova'dan dikkat çeken bir adım geldi. Rus yetkililer, Japon gazeteci Yuki Imai'yi gözaltına aldı. Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre; Rus makamları, Imai'nin Kuril Adaları'ndaki özel askeri operasyona katılan kişiler hakkında bilgi toplamak için "[Japonya'nın] ulusal istihbarat servisinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini" öne sürdü.

Imai, 12 Aralık'a dek tutuklu kalacak.

Rus basını, Hokkaido Shimbun gazetesinde çalışan Imai'nin, Rusya'dan ayrılmasından bir gün önce ülkenin uzak doğusundaki Sahalin bölgesinde yakalandığını bildirdi. Imai'nin Moskova'ya götürüldüğü ve mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verildiği aktarıldı. Imai, 12 Aralık'a dek tutuklu kalacak.

Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Tokyo'nun, yabancı gazeteci statüsüne sahip Rusya'daki muhabirlerini, ülkemizin güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan bilgiler toplamak için kullanma girişimleri üzüntü vericidir" dedi.

Benzer faaliyetlerin daha önce de yaşandığını öne süren Zaharova, "Bugünkü olayın münferit bir vaka olmadığını belirtmeden geçemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kuril Adaları, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası arasında bulunuyor. Takımadalar Rusya tarafından yönetiliyor ancak en güneydeki dört ada, Japonya'nın hak iddia ettiği ve "Kuzey Toprakları" olarak adlandırdığı bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı