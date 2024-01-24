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En az 65 kişi hayatını kaybetti! Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada

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Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan bir askeri nakliye uçağı düştü. Kazada en az 65 Ukraynalı esir asker hayatını kaybederken uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü. 74 kişinin bulunduğu uçakta 65 esir yaşamını yitirirken uçağın düştüğü ana ilişkin video servis edildi.

EN AZ 65 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı düştü. Rus medyasının Savunma Bakanlığı yetkililerine değindirdiği haberde, en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Rus medyası, uçakta Ukraynalı esir alınan askerlerin olduğunu duyurdu.

Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada

DÜŞME ANI KAMERADA

Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazadan haberdar olduklarını ancak henüz detaylı bilgi olmadığını söyledi. Uçakta 65 Ukraynalı esir askerin yanı sıra 6 mürettebat ve 3 kişinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerde alev topuna döndüğü görülüyor.

Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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