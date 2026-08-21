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FSB: Moskova'ya İHA saldırısı planlayan 8 kişi tutuklandı

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Rusya FSB, Moskova bölgesindeki savunma tesisine AB'den kaçak getirilen patlayıcılı 35 FPV İHA ile saldırı planladığı iddiasıyla 8 kişiyi tutukladı. Tutuklama sırasında bir kişi silahlı direniş göstermişti; Ukrayna'nın sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Avrupa Birliği'nden kaçak yollarla getirilen patlayıcılarla donatılmış 35 adet FPV insansız hava aracı ile Moskova bölgesindeki bir savunma tesisine saldırı planlamakla suçlanan 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki bir savunma tesisine insansız hava aracı ile saldırı planlamakla suçlanan 8 kişinin tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "Sabotaj planının faili ve 7 suç ortağı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı" denildi. Şahıslardan birinin tutuklama sırasında silahlı direniş gösterdiği ve etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ukrayna sorumlu tutulmuştu

FSB geçtiğimiz ay, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından AB'den kaçak yollarla getirilen ve güçlü patlayıcı cihazlarla donatılmış 35 adet FPV insansız hava aracı ile Moskova bölgesindeki bir yerleşim bölgesinde bulunan stratejik savunma tesisine düzenlenmesi planlanan saldırının engellendiğini duyurmuştu. İHA'ların Avrupa özel servislerinin yardımıyla Rusya'ya kaçak yollarla sokulduğu kaydedilmişti. Planın kiralık bir hangardan İHA'ların fırlatılmasını içerdiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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