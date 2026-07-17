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Putin'i ve Ukrayna savaşını eleştiren Rus sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

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Rus sosyal medya fenomeni Ilya Remeslo, Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna savaşını eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna savaşını eleştiren sosyal medya fenomeni Ilya Remeslo gözaltına alındı.

Rus sosyal medya fenomeni Ilya Remeslo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Ukrayna Savaşı'nı eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Rus basınında yer alan haberlerde, Rus sosyal medya fenomeninin ordusu hakkında yanlış bilgi yaydığı kaydedildi.

Daha önce de Kremlin yanlısı olduğu kaydedilen Remeslo, Mart ayında sosyal medya hesabından "Neden artık Putin'i desteklemiyorum" başlıklı 5 maddelik manifesto yayınlamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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