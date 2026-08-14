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Rusya'da Polonya İçin Casusluğa 23 Yıl Hapis

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FSB, Polonya adına casusluk yapan Rusya vatandaşı Georgy Pirogov'un 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Pirogov'un, Ukrayna savaşında kullanılan Rus silahları hakkında bilgi aktardığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Polonya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Rusya vatandaşının mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Rusya'da Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana casusluk davaları giderek daha yaygın hale geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Polonya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Georgy Pirogov adlı Rusya vatandaşının başkent Moskova'daki mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. FSB'ye göre Pirogov, Ukrayna'daki savaşta kullanılan gelişmiş Rus silahları ve füze sistemleri hakkında Polonya'ya bilgi verdi.

Pirogov'a daha sonra gizli bilgileri toplama ve aktarma görevi verildiğini aktaran FSB, Pirogov'un Rusya savunma sanayisindeki bağlantıları aracılığıyla devlet sırlarına erişimi bulunan personelin kişisel bilgilerini elde ederek bu kişileri kendi saflarına kazandırmaya çalışmasının istendiğini belirtti.

Rusya'da mahkemeler casusluk davalarında genellikle çok az ayrıntı paylaşarak kararları kamuoyuna duyuruyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle davalar gizli oturumlarda görülüyor.

Polonya'da Rusya vatandaşı gözaltına alındı

Polonya'da ise dün, Rusya tarafından başkent Varşova'da Ukrayna asıllı ABD vatandaşı bir kişiyi öldürmesi için görevlendirildiği iddia edilen bir Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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