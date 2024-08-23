Üye Girişi
Haberler

Rusya'da cezaevinde isyan: 1 kişi öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı. Mahkumlar bıçakla gardiyanlara saldırarak, personeli rehin aldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da bir cezaevinde isyan çıkaran mahkumlar, bıçakla gardiyanlara saldırarak, personeli rehin aldı. Olayda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı. Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, mahkumların personeli rehin aldığı ifade edildi. Olay anına ilişkin bir mahkum tarafından çekilen görüntülerde, bıçakla yaralanan gardiyanların yerde yattığı ve birinin boğazının kesildiği görüldü. Acil müdahale yetkililerinden yapılan açıklamada, 1 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cezaevi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Disiplin komisyonu oturumu sırasında hükümlüler ceza infaz kurumu personelini rehin aldı. Rehineleri serbest bırakmak için şu anda müdahale ediliyor. Kayıplar var" denildi.

Yerel kaynaklar, saldırganların Özbekistan ve Tacikistan vatandaşları olduğunu belirtirken, resmi kaynaklardan mahkumların kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsyan çıkaran mahkumların terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edildi.

Volgograd bölgesindeki Surovikino kasabasında bulunan yüksek güvenlikli "IK-19" cezaevinin bin 241 kişilik kapasitesi bulunuyor. - VOLGOGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

volgograd 3-sayfa Mahkum Mahkum Dünya Rusya Rusya Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı?
title