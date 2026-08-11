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Gomel Sınır Kapısı'nda Dron Saldırısı: Türk Tır Şoförleri Dehşeti Anlattı

Gomel Sınır Kapısı'nda Dron Saldırısı: Türk Tır Şoförleri Dehşeti Anlattı
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Rusya-Belarus sınırındaki Gomel Sınır Kapısı'nda Ukrayna'nın düzenlediği dron saldırısında ticari tırlar alev aldı. Olay anında bölgede bulunan Türk tır şoförleri, can pazarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Şoförler, 'Arabayı vurdular, savaşın ortasındayız, kaçıyoruz' diyerek yaşadıkları paniği anlattı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, hayatını kaybedenlerin İran ve Belarus uyruklu şoförler olduğu bildirildi.

Rusya ile Belarus arasındaki Gomel Sınır Kapısında ticari tırlara yönelik dron (İHA) saldırısı düzenlendi. Ukrayna saldırısı sonucunda sınır kapısında bekleyen birçok tır isabet alarak alev topuna döndü.

Olay sırasında bölgede bulunan ve saldırıdan kıl payı kurtulan Türk tır şoförleri, o dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Artvin Hopalı tır şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde tırların yanarak küle döndüğü, çevrede büyük bir yıkım yaşandığı görülüyor.

Saldırı anında büyük panik yaşayan Türk şoförler, çektikleri videolarda yaşanan can pazarını "Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız, kaçıyoruz. Gözümüzün önünde dron burayı patlattı. Bu vurulan üçüncü, dördüncü araba" diyerek anlattılar.

Saldırının yaşandığı noktanın hemen yakınında bulunan Hopalı şoförler, kendi araçlarında herhangi bir hasar olmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgeden uzaklaşmaya çalıştıklarını bildirdiler.

Öte yandan, düzenlenen dron saldırısında ölü ve yaralıların olduğu, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların İran ve Belarus uyruklu tır şöförleri olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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