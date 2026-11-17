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İngiltere'de Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ABD'li asker, ABD ordusuna teslim edildi.

İngiltere'de 10 Kasım'da Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan üst düzey görevdeki ABD'li asker, ABD ordusuna teslim edildi. Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin batısındaki Gloucester yakınlarında terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alınan ABD'li subayın, ulusal güvenlik ve casuslukla ilgili iddialar kapsamında soruşturulduğu belirtildi. Soruşturmanın ABD'ye devredilmesine karar verilmeden önce İngiltere Başsavcısı ve ABD makamları ile istişare edildiği bildirildi.

Terörle Mücadele Polis Birimi Müdür Yardımcısı Laurence Taylor, "Bunlar son derece ciddi iddialar. Ortak tepkimiz, bu tür casusluk faaliyetlerinin gerçekleştiğinden şüphelendiğimiz durumlarda hızlı ve kararlı şekilde harekete geçeceğimize dair güçlü bir mesaj vermeli" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), askerin gözaltında tutulmaya devam ettiğini açıkladı. FBI Direktörü Kash Patel, gözaltının ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atan kişilere karşı kurumun "sıfır tolerans" politikasını ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı