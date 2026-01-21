Rus yüzücünün ailesi DNA testi için İstanbul'a geldi

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ait olduğu değerlendirilen Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galiba Svechnikov DNA testi için İstanbul'a geldi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilmişti. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Rus yüzücünün annesi İstanbul'a geldi

Cesetin otopsi işlemleri sürerken, Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galiba Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için İstanbul'a geldi. Rusya'dan İstanbul'a gelen acılı anne Galiba Svechnikov, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuştu. Eşiyle birlikte geldiğini söyleyen Svechnikov, "Çocuğumun cesedini bulmuşlar. İlgili işlemlerden sonra cenazeyi memlekete götüreceğiz" dedi. - İSTANBUL