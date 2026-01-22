Haberler

Annesi Rus yüzücüyü teşhis etti, gözyaşlarına boğuldu
İstanbul Bahçelivler'deki Adli Tıp Kurumu'na gelen Galina Svechnikov, yüzücü oğlu Nikolai'nin cesedini teşhis etti. Acılı anne, oğlunun cenazesinin ülkesine transferi için işlemlerin sürdüğünü belirtti.

İstanbul Bahçelivler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Galina Svechnikov, yüzücü oğlu Nikolai Andreevich Svechnikov'yı teşhis etti. Acılı anne teşhis sırasında adeta yıkılırken, Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesinin ülkesine transferi için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için dün İstanbul'a gelmiş, Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılmıştı. Cesedin DNA testiyle Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu tespit edilmişti.

Cesedi teşhis eden acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Acılı aile cenazeyi teşhis etmek için bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na geldi. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumuna geçti. Burada oğlunu teşhis eden acılı anne Galina Svechnikov'un gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Acılı anne Galina Svechnikov ve yakınları işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın ülkesinde toprağa verilmesi için transfer işlemleri sürüyor. Öte yandan araç içinde bulunan Galina Svechnikov'un ağladığı görüldü.

"Annemin konuşacak hali yok"

Aila isimli aile yakını, "Annemin konuşacak hali yok. Hiçbir kelime söyleyemiyor. Cesedin yanında bulunduk. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Anne cenazeyi görünce kötü oldu" dedi. - İSTANBUL

