Rus turist, İstanbul'da taciz edildiği anları paylaştı
İstanbul'a gelen Rus turist, kendisiyle kahve içmek isteyen bir adam tarafından taciz edildiği anları paylaştı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda şahsın "Seninle tanışmak istiyorum. Çay ya da kahve içelim" teklifine genç kadının olumsuz yanıt verdiği görüldü.
İstanbul'a gelen Rus bir Turist, sokakta karşılaştığı bir erkek tarafından taciz edildiği anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
TEKLİFİ REDDETTİ AMA PEŞİNİ BIRAKMADI
Görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen şahsın genç kadına yaklaşarak "Seninle tanışmak istiyorum. Çay ya da kahve içelim" dediği görülüyor. Kadının ise teklifi reddetmesine rağmen ısrarın devam ettiği anlar dikkat çekti.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar turist kadına yönelik bu rahatsız edici davranışa tepki gösterdi.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa