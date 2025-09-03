Rus turist, İstanbul'da taciz edildiği anları paylaştı

İstanbul'a gelen Rus bir Turist, sokakta karşılaştığı bir erkek tarafından taciz edildiği anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

TEKLİFİ REDDETTİ AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

Görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen şahsın genç kadına yaklaşarak "Seninle tanışmak istiyorum. Çay ya da kahve içelim" dediği görülüyor. Kadının ise teklifi reddetmesine rağmen ısrarın devam ettiği anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar turist kadına yönelik bu rahatsız edici davranışa tepki gösterdi.