Haberler

Rus turist, İstanbul'da taciz edildiği anları paylaştı

Rus turist, İstanbul'da taciz edildiği anları paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rus turist, İstanbul'da taciz edildiği anları paylaştı
Haber Videosu

İstanbul'a gelen Rus turist, kendisiyle kahve içmek isteyen bir adam tarafından taciz edildiği anları paylaştı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda şahsın "Seninle tanışmak istiyorum. Çay ya da kahve içelim" teklifine genç kadının olumsuz yanıt verdiği görüldü.

İstanbul'a gelen Rus bir Turist, sokakta karşılaştığı bir erkek tarafından taciz edildiği anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

TEKLİFİ REDDETTİ AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

Görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen şahsın genç kadına yaklaşarak "Seninle tanışmak istiyorum. Çay ya da kahve içelim" dediği görülüyor. Kadının ise teklifi reddetmesine rağmen ısrarın devam ettiği anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar turist kadına yönelik bu rahatsız edici davranışa tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hande Erçel aldatıldı mı? Çinli güzel sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıveysel B:

Tacizcinin uyruğunu neden yazmadınız?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla transfer edilmişti! Bahis yapan Türk forvete unutamayacağı ceza

Bahis yapan Türk forvete unutamayacağı ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.