Rus Ordusu Odessa'ya Füze Saldırısı Gerçekleştirdi: 20 Ölü, 75 Yaralı

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda can kaybı 20'ye, yaralı sayısı 75'e yükseldi.

Rusya'nın dün yerel saatle 11.00 sıralarında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini füzeyle hedef aldığı saldırısının bilançosu arttı. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye, yaralananların sayısının ise 75'e yükseldiğini duyurdu. Kiper, yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğunu belirtti. - ODESSA