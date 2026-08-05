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Rusya'da İHA şirketi müdürüne bombalı saldırı

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Rusya'nın Yekaterinburg kenti yakınlarında İHA üreticisi Uraldronzavod'un genel müdürü Vladimir Tkachuk'un aracına bombalı saldırı düzenlendi. Tkachuk ağır yaralandı, şoförü öldü. Tkachuk, Vampir adlı FPV dronlarını Putin'e sunmuştu.

Rusya'da bir araca düzenlenen bombalı saldırıda insansız hava aracı (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin Genel Müdürü Vladimir Tkachuk ağır yaralanırken, şoför hayatını kaybetti.

Rusya'da insansız hava aracı (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin Genel Müdürü Vladimir Tkachuk'un bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi. Yekaterinburg şehri yakınlarında düzenlenen suikast girişiminde Tkachuk ağır yaralanırken, aracın şoförü hayatını kaybetti.

Devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre; Tkachuk'un yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Tkachuk, Vampir adlı "FPV" dronlarını Putin'e sunmuştu

Uraldronzavod, operatörün taktığı özel gözlüklerle kameradan gelen canlı görüntüyü izleyerek kullandığı Vampir adlı "FPV" (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü)" dronları üretiyor. Yekaterinburg haber kuruluşu e1.ru'ya göre; Tkachuk, FPV dronlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de dahil olmak üzere üst düzey yetkililere sunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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