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Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yuriy Grekhov, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rusya'da üst düzey askeri isim gözaltına alındı. Rusya merkezli Kommersant gazetesi, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yuriy Grekhov'un rüşvet suçlamasıyla başkent Moskova'da gözaltına alındığını bildirdi. Gazete, gözaltı talebinin Askeri Soruşturma Komitesi tarafından yapıldığını aktardı.

Grekhov hakkındaki davanın ayrıntıları henüz netleşmezken, soruşturmaya yakın kaynaklar, suçlamaların yalnızca "yolsuzlukla ilgili" olduğunu belirtti.

Grekhov, 2021 yılından bu yana Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Avrupa Birliği, Ukrayna savaşında sivil altyapıya yönelik saldırılardaki rolü nedeniyle Grekhov'a yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı