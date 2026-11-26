Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Grekhov rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yuriy Grekhov, rüşvet suçlamasıyla Moskova'da gözaltına alındı. Kommersant'ın aktardığına göre gözaltı talebi Askeri Soruşturma Komitesi'nden geldi; soruşturmaya yakın kaynaklar suçlamaların yolsuzlukla ilgili olduğunu belirtti.
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yuriy Grekhov, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Rusya'da üst düzey askeri isim gözaltına alındı. Rusya merkezli Kommersant gazetesi, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yuriy Grekhov'un rüşvet suçlamasıyla başkent Moskova'da gözaltına alındığını bildirdi. Gazete, gözaltı talebinin Askeri Soruşturma Komitesi tarafından yapıldığını aktardı.
Grekhov hakkındaki davanın ayrıntıları henüz netleşmezken, soruşturmaya yakın kaynaklar, suçlamaların yalnızca "yolsuzlukla ilgili" olduğunu belirtti.
Grekhov, 2021 yılından bu yana Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Avrupa Birliği, Ukrayna savaşında sivil altyapıya yönelik saldırılardaki rolü nedeniyle Grekhov'a yaptırım uygulamıştı.