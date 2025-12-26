ABD istihbaratına gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Rus diplomata 12 yıl hapis cezası

Moskova Şehir Mahkemesi, ABD istihbarat teşkilatlarına para karşılığında gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Rusya'nın Houston Başkonsolosluğu Eski İkinci Katibi Arseniy Konovalov'u 12 yıl hapis, 100 bin ruble para ve 1 yıl süreyle özgürlüğünün kısıtlanması cezasına çarptırdı.

Moskova Şehir Mahkemesi, ABD istihbarat teşkilatlarına para karşılığında gizli bilgi sızdırdığı suçlamasıyla Mart 2024 tarihinde Rusya'da gözaltına alınan Rusya'nın Houston Eyaleti Başkonsolosluğu Eski İkinci Katibi Arseniy Konovalov hakkında hüküm verdi. Mahkeme, 2014-2017 yılları arasında ABD'de görev yapan Konovalov'u 12 yıl hapis, 100 bin ruble para ve 1 yıl süreyle özgürlüğünün kısıtlanması cezasına çaptırdı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma sonucunda, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanı Konovalov'un uzun süreli ABD'deki görevi sırasında para karşılığında, görevinde öğrendiği gizli bilgileri ABD istihbaratına aktardığı tespit edilmiştir. FSB Soruşturma Müdürlüğü, Rusya Ceza Kanunu'nun 275. numaralı "İhanet" maddesi uyarınca ceza davası açmış ve soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullanıldı.

FSB, Konovalov'un hangi bilgileri sızdırdığına veya ABD'li muhatapları ile muhtemel görüşmesinin tam olarak ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. - MOSKOVA