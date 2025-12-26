Haberler

ABD istihbaratına gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Rus diplomata 12 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moskova Şehir Mahkemesi, ABD'ye gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Rusya'nın Houston Başkonsolosluğu Eski İkinci Katibi Arseniy Konovalov'a 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Konovalov'un 2014-2017 yılları arasında ABD'deki görevinde gizli bilgileri para karşılığında sızdırdığını tespit etti.

Moskova Şehir Mahkemesi, ABD istihbarat teşkilatlarına para karşılığında gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Rusya'nın Houston Başkonsolosluğu Eski İkinci Katibi Arseniy Konovalov'u 12 yıl hapis, 100 bin ruble para ve 1 yıl süreyle özgürlüğünün kısıtlanması cezasına çarptırdı.

Moskova Şehir Mahkemesi, ABD istihbarat teşkilatlarına para karşılığında gizli bilgi sızdırdığı suçlamasıyla Mart 2024 tarihinde Rusya'da gözaltına alınan Rusya'nın Houston Eyaleti Başkonsolosluğu Eski İkinci Katibi Arseniy Konovalov hakkında hüküm verdi. Mahkeme, 2014-2017 yılları arasında ABD'de görev yapan Konovalov'u 12 yıl hapis, 100 bin ruble para ve 1 yıl süreyle özgürlüğünün kısıtlanması cezasına çaptırdı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma sonucunda, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanı Konovalov'un uzun süreli ABD'deki görevi sırasında para karşılığında, görevinde öğrendiği gizli bilgileri ABD istihbaratına aktardığı tespit edilmiştir. FSB Soruşturma Müdürlüğü, Rusya Ceza Kanunu'nun 275. numaralı "İhanet" maddesi uyarınca ceza davası açmış ve soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullanıldı.

FSB, Konovalov'un hangi bilgileri sızdırdığına veya ABD'li muhatapları ile muhtemel görüşmesinin tam olarak ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var