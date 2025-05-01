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Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıs Tutuklandı

Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıs Tutuklandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen uygulama sırasında bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve 8 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsa, ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı 40 bin 825 TL idari para cezası uygulanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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