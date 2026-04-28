Ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da silah satışı yaptıkları iddia edilen şahısların adreslerine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından kent merkezine bağlı Küçükkalecik köyünde bir adrese baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler 4 tabanca, 3 tüfek, şarjörler ve 330 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

