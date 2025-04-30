Ruhsatsız Kahvehanede Canlı Yayınlanan Tombala Polisin Hedefi Oldu

Kumar oynatıp canlı yayınladı, polis baskın yaptı

ADANA - Adana'da ruhsatız bir kahvehanede tombala oynatıldığı anları, iş yeri sahibi sosyal medyada canlı yayınladı. Yayın üzerine harekete geçen polis, baskınla kumara son verdi. Kumar oynayan 22 kişi 203 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meyana geldi. İddiaya göre, B.A. kendisine ait ruhsatsız kahvehanesinden tombala yöntemiyle kumar oynattığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınla gösterdi. Durumu fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerde iş yerinin adresini tespit etti. Ardından yapılan baskında, içeride bulunan 22 kişiye 203 bin TL para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi B.A.'ya ise kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı için adli işlem yapıldı. B.A.'nın daha önce de kumar oynamaktan işlem gördüğü öğrenildi. İş yerinde 91 adet tombalı kartı, tombala kartlarına konulan 345 adet cıvata pulu ve kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 95 TL para el konuldu.