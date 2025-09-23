'RTE'nin Netenyahu'dan farkı ne' başlığı atan televizyonun müdürlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de İstanbul'da yayın yapan ve programda 'RTE'nin Netenyahu'dan farkı ne' başlığını atan televizyonun genel yayın yönetmeni, sorumlu müdür ve program moderatörü hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruşturma başlattı. Programda 'RTE'nin Netenyahu'dan farkı ne' başlığı atan televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL