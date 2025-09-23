Haberler

'RTE'nin Netenyahu'dan farkı ne' başlığı atan televizyonun müdürlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruşturma başlattı. Programda 'RTE'nin Netenyahu'dan farkı ne' başlığı atan televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

