Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

Römork Yüklü Kamyon Köprüye Takıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir römork yüklü kamyon Orduyeri Köprüsü'ne takıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay sırasında yolda trafik kilitlendi.

Römork yüklü kamyon köprüye takıldı

BARTIN - Bartın'da römork yüklü kamyon, köprüye takıldı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bartın'da Orduyeri Caddesi'nden Kandırmak Caddesi'ne seyir halinde bulunan römork yüklü kamyon, Orduyeri Köprüsü'ne takıldı. Bölgedeki trafiğin kilitlenirken, polis ekipleri yolda güvenlik tedbiri aldı.

Yapılan çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kamyonu kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat köprünün altında mahsur kalan kamyonetin kasasındaki römorkların, uç kısmındaki demirlerin çıkartılmasının ardından kamyon köprünün altından geçebildi.

Öte yandan köprünün her iki tarafında da yüksekliğini gösterecek uyarı tabelasının bulunmaması dikkat çekti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.