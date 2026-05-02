Römork devrildi, 4 kişi tarlaya uçtu

Hatay'da traktörün kavşaktan dönüşü esnasında su borusu yüklü römork devrildi. Kazada römork yolculuk yapan ve tarlaya uçan 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Reyhanlı ilçesi Stadyum mevkiinde meydana geldi. Kavşaktan dönen traktörde takılı olan su borusu yüklü römork, yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada römorkda bulunan su boruları ve römorkta yolculuk yapan 4 kişi tarlaya uçtu. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı